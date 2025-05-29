شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الصف السادس الابتدائى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تستعد مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لإعلان نتيجة الصف السادس الإبتدائى، حيث تجرى الآن أعمال التصحيح استعدادا لإعلانها الأسبوع القادم عبر بوابة الخدمات التعليمية عبر الضغط هنـــا

ويمكن الحصول على النتيجة بعد إعلانها من خلال الدخول على بوابة التعليم الأساسي، ثم يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي الخاص به، وتحديد المرحلة الدراسية (الابتدائية)، واختيار الصف الدراسي، وتحديد الفصل الدراسي، والضغط على زر عرض النتيجة.

بعد الانتهاء من تلك الخطوات السابقة ستظهر نتيجة الطالب متضمنة التقديرات في جميع المواد الدراسية.

وفى السياق بدأ طلاب الثانوية الفنية صباح اليوم الخميس أداء امتحاناتهم فى مادة اللغة العربية حيث يؤدي قرابة 780 ألف طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية فى جميع الشعب تجارى وصناعى وزراعى وفندقى وطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على رؤساء اللجان والمراقبين بأهمية مكافحة الغش بكافة أنواعه ومحاسبة اى طالب يقوم بالغش وتصوير الأسئلة والأجوبة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى.