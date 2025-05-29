شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبى بالضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وطالب بزيادة الضغط على إسرائيل لوقف غزوها غير القانوني لقطاع غزة، سواء من خلال تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل أو من خلال فرض عقوبات، بما في ذلك حظر على الأسلحة.

وأشارت صحيفة لابانجورديا الإسبانية إلى أنه هذا الاجتماع يعد الثانى بين الزعيمين منذ بدء الولاية الثانية للزعيمة الألمانية في حكومة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر، ووفقًا لبيان صادر عن مونكلوا (الحكومة الإسبانية)، ناقش الزعيمان العديد من القضايا الراهنة، بما في ذلك الصراع في غزة. وفقًا للرئاسة، طلب سانشيز من رئيسة الاتحاد الأوروبي زيادة الضغط على إسرائيل لوقف "غزوها غير القانوني" لقطاع غزة.

ووصل سانشيز إلى بروكسل بعد يوم واحد فقط من تأجيل الدول الأعضاء السبع والعشرين، بسبب مخاوفها من تأجيل الوضع الرسمي للغات الكتالونية والباسكية والجاليكية. ولم يذكر البيان الصادر عن مونكلوا أنه ناقش هذه المسألة مع رئيس المفوضية الأوروبية، وهو أمر طبيعي لأنها من اختصاص المجلس. ولم يُبدِ سانشيز، الذي لم يظهر أمام وسائل الإعلام، أي رد فعل على تردد بعض الدول الأعضاء.

في الأسبوع الماضي، أجبرت أغلبية الدول السبع عشرة المفوضية الأوروبية على دراسة مدى التزام إسرائيل بالمادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تنص على احترام حقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية الإسبانى، خوسيه مانويل ألباريس، إن المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة "غير كافية إطلاقًا"، ولذلك، دعا إلى "دخول مكثف" لشاحنات الأمم المتحدة ومنع إسرائيل من تحديد كمية الغذاء والمساعدات التى يجب أن تدخل إلى المنطقة.

وقال ألباريس في تصريحات لصحيفة "لا سيكستا": "هناك إجماع في الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات الإنسانية، يجب أن ينتهي هذا الوضع، ما يحدث في غزة غير مستدام وغير إنسانى".

وفي هذا الصدد، أكد على أهمية هذه المساعدات الضخمة وأهمية حل الدولتين .