- 1/16
- 2/16
- 3/16
- 4/16
- 5/16
- 6/16
- 7/16
- 8/16
- 9/16
- 10/16
- 11/16
- 12/16
- 13/16
- 14/16
- 15/16
- 16/16
شكرا لقرائتكم خبر عن نموذج استرشادى لامتحان مادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الإعدادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمدالخميس، 29 مايو 2025 10:33 ص
يبحث كثيرٌ من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي في الجيزة، عن نماذج استرشادية لامتحانات نهاية العام الدراسي بنظام (البوكليت)، والتي تنطلق السبت 31 مايو 2025 وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025، للتدريب على شكل الورقة الامتحانية وتحقيق أعلى معدلات الأداء.
وتسهيلًا على الطلاب، وفرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نموذج استرشادي لامتحان مادة اللغة العربية، نوضحه في السطور التالية:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ونوضح في السطور التالية أبرز المعلومات عن نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية:
- البوكليت يعنى دمج كراسة الأسئلة والإجابة معا فى كراسة واحدة.
- كراسة البوكليت تتضمن الأسئلة ومساحة الإجابة المخصصة لكل سؤال.
- أسئلة البوكليت موحدة على مستوى كل محافظة بامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2025.
- يتضمن البوكليت 4 نماذج متفقة فى اسئلتها على مستوى كل محافظة ولكن مختلفة فى ترتيب هذه الأسئلة داخل النماذج.
- الهدف من تعميم نظام البوكليت بامتحانات الشهادة الإعدادية هو تقليل ظاهرة الغش بالامتحانات.
- يوفر على الطالب الوقت لنقل الأسئلة من ورقة الأسئلة إلى ورقة الإجابة بل تتم الإجابة على الأسئلة في نفس الورقة.
- يتيح المرونة الكافية لزيادة عدد الأسئلة المقالية أو تقليلها حسب طبيعة كل مادة.
- يتيح للطالب الأجابة على كل سؤال في حدود المساحة المتاحة للإجابة عليه عقب السؤال بلا إفراط أو تفريط.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز