شكرا لقرائتكم خبر عن نموذج استرشادى لامتحان مادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الإعدادى والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي في الجيزة، عن نماذج استرشادية لامتحانات نهاية العام الدراسي بنظام (البوكليت)، والتي تنطلق السبت 31 مايو 2025 وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025، للتدريب على شكل الورقة الامتحانية وتحقيق أعلى معدلات الأداء.

وتسهيلًا على الطلاب، وفرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نموذج استرشادي لامتحان مادة اللغة العربية، نوضحه في السطور التالية:



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ونوضح في السطور التالية أبرز المعلومات عن نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية:

- البوكليت يعنى دمج كراسة الأسئلة والإجابة معا فى كراسة واحدة.

- كراسة البوكليت تتضمن الأسئلة ومساحة الإجابة المخصصة لكل سؤال.

- أسئلة البوكليت موحدة على مستوى كل محافظة بامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2025.

- يتضمن البوكليت 4 نماذج متفقة فى اسئلتها على مستوى كل محافظة ولكن مختلفة فى ترتيب هذه الأسئلة داخل النماذج.

- الهدف من تعميم نظام البوكليت بامتحانات الشهادة الإعدادية هو تقليل ظاهرة الغش بالامتحانات.

- يوفر على الطالب الوقت لنقل الأسئلة من ورقة الأسئلة إلى ورقة الإجابة بل تتم الإجابة على الأسئلة في نفس الورقة.

- يتيح المرونة الكافية لزيادة عدد الأسئلة المقالية أو تقليلها حسب طبيعة كل مادة.

- يتيح للطالب الأجابة على كل سؤال في حدود المساحة المتاحة للإجابة عليه عقب السؤال بلا إفراط أو تفريط.