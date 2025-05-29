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رئيس الوزراء يفتتح المقر الرئيسى لجهاز حماية المستهلك ويشاهد عرضا تسجيليا

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رئيس الوزراء يفتتح المقر الرئيسى لجهاز حماية المستهلك ويشاهد عرضا تسجيليا

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الخميس، 29 مايو 2025 10:32 ص

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس ، المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك بمدينة القاهرة الجديدة، وشاهد عرضاً تسجيليا عن الجهاز ومجهوداته.

حضر الافتتاح كل من وزراء التموين والتنمية المحلية ووزير شئون المجالس النيابية، ورئيس جهاز مستقبل مصر.

كان قد تلقي مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، عدد 20563 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الأول من مايو الجارى، عبر الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها، وتم إزالة أسباب النصيب الأكبر من الشكاوي وفقاً لطبيعة كل شكوي.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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