شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفتتح المقر الرئيسى لجهاز حماية المستهلك ويشاهد عرضا تسجيليا والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس ، المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك بمدينة القاهرة الجديدة، وشاهد عرضاً تسجيليا عن الجهاز ومجهوداته.

حضر الافتتاح كل من وزراء التموين والتنمية المحلية ووزير شئون المجالس النيابية، ورئيس جهاز مستقبل مصر.

كان قد تلقي مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، عدد 20563 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الأول من مايو الجارى، عبر الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها، وتم إزالة أسباب النصيب الأكبر من الشكاوي وفقاً لطبيعة كل شكوي.



