شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر العلمى السنوى لقصر العينى بحضور وزيرى الصحة والتعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت قبل قلبل فعاليات المؤتمر العلمى السنوي الذى تنظمه كلية طب قصر العيني بـ جامعة القاهرة، تحت عنوان "مجتمع طبي مبتكر"، تحت رعاية الدكتور محمد سامى عبد الصادق وإشراف الدكتور حسام صلاح عميد الكلية.

ويشارك فى حضور فعاليات المؤتمر الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة والدكتور أحمد سامح فريد والدكتور أحمد طه والسفير عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق بالإضافة إلى وفود من ممثلى السفارات ومجلس كلية طب قصر العينى

ويعد المؤتمر خطوة هامة نحو ترسيخ ثقافة الابتكار في والتعليم الطبي والممارسة الصحية، وركيزة أساسية لدعم الصناعات الطبية الوطنية، وبمشاركة وحضور اساتذة وأطباء وخبراء أجانب لتبادل المقترحات والرؤى حول مستقبل الطب.

ويستعرض المؤتمر أحدث الاتجاهات العلمية، وتشجيع البحث التطبيقي، وتسليط الضوء على أهمية التكامل بين المعرفة الأكاديمية والابتكار التقني، بما يسهم في تطوير صناعات دوائية وتجهيزية متقدمة، قادرة على تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ويمثل هذا الحدث منصة تفاعلية تجمع نخبة من العلماء والباحثين والمهنيين في القطاع الصحي والصناعي، لبحث التحديات واستكشاف الفرص المتاحة لبناء منظومة طبية حديثة، قائمة على البحث والابتكار.