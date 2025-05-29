شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس المصرى الصحى ينتهى من إعداد 144 دليل إرشادى للتمريض والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن المجلس الصحي المصري انتهى من إعداد 144 دليل إرشادي للتمريض بمختلف تخصصاتها.

وتابعت وزارة الصحة والسكان إن الدليل الإرشادي للتمريض معتمد من المجلس الصحي المصري من خلال أطقم هيئة التمريض في المجالات المختلفة للاستفادة منها في رفع كفاءة الأداء، وذلك لتطوير الرعاية الصحية في مصر 2030.

يذكر أن جميع التخصصات التي تم اعتمادها من المجلس ورفعها على البوابة وهي:-

- أسباب تنمية المهارات الإدارية لأطباء التمريض

- أسباب الرعاية الأولية للمرضى

- أسباب الرعاية لوحدة الرعاية المركزية

- أسباب الرعاية لغسيل الكلى

- أسباب الرعاية لأقسام داخلية

- أسباب الرعاية لقسم العمليات

- أسباب الرعاية لقسم الحروق

- أسباب الرعاية لقسم الاستقبال والطوارئ

- أسباب الرعاية لقسم الخدمات

- أسباب الرعاية لقسم حديثي الولادة



الدليل الإرشادي للتمريض



الدليل الإرشادي للتمريض



الدليل الإرشادي للتمريض