شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: المرور على 76 منشأة طبية خاصة بالإسماعيلية للتأكد من استيفائها الاشتراطات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، المرور على 76 منشأة طبية خاصة بمحافظة الإسماعيلية، خلال الفترة من 15 الى 20 مايو الجاري، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتراخيص، فضلًا عن مراجعة شهادات مزاولة المهنة للفرق الطبية.

تأتي هذه الجهود بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشأت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على تقديم خدمات طبية أمنه للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة الإسماعيلية قامت بحملة مرورية واسعة شملت 2 مستشفى خاص، و 4 مراكز طبية ، و مركزاً للعلاج الطبيعي، و 3 معامل تحاليل طبية ، و10 عيادات خاصة، و2 عيادة تخصصية ومركزين للأشعة، بهدف التأكد من استيفاء الاشتراطات الطبية والتراخيص وحصول المواطنين على خدمات صحية أمنه وذات جودة.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى إصدار قرار غلق لـ 3 منشآت طبية غير مرخصة، فيما تم تحرير محضر إعدام أدوية منتهية الصلاحية.

وتابع "زكي"، انه خلال المرور تم توجيه إنذار لـ 23 منشأة طبية لتلافي المخالفات خلال فترة لا تتجاوز الاسبوعين، لافتاً إلى تنوع المخالفات بين "عدم تطبيق اشتراطات التراخيص، وعدم تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى".

وأكد «زكي» حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى تم رصدها خلال المرور.