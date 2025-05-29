شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: توثيق عقود العمل بالخارج ضرورة لحماية الشباب وضمان استمرارية فرصهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج التابعة لوزارة العمل إقبالا واسعا من الشباب الراغبين في توثيق عقودهم، لا سيما في البلدان العربية والأوروبية.

أكد وزير العمل محمد جبران، في بيان، أهمية توثيق عقود العمل بالخارج، مشددا على أن هذه الخطوة ضرورية لضمان صحة العقود وجدية أصحاب الأعمال، بما يسهم في حماية الشباب واستدامة فرص عملهم بالخارج.

وأوضح الوزير أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بخدمة الشباب المصري المسافر للعمل بالخارج، مشيرا إلى أن توثيق العقود أحد أهم آليات ضمان حقوقهم المهنية والمعيشية.

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن وحدة خدمات العمالة بالخارج تقوم بمراجعة دقيقة لعقود العمل المقدمة من الشباب، والتحقق من توافر كافة الحقوق المنصوص عليها وفقا لقوانين وتشريعات الدولة المضيفة.

وأضافت أن الوحدة تتعاون بشكل مباشر مع مكاتب التمثيل العمالي المنتشرة في عدد من الدول، لتقديم الدعم والمتابعة المستمرة للعمالة المصرية بالخارج، والتأكد من حصولهم على حقوقهم كاملة طبقًا لما تم الاتفاق عليه في العقود الموثقة.