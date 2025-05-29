شكرا لقرائتكم خبر عن نموذج استرشادى لامتحان العلوم لطلاب الصف الثالث الإعدادى والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادى، عن نماذج استرشادية لامتحان مادة العلوم، للتدريب على أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، التي تنطلق السبت المقبل الموافق 31 مايو 2025.

وتسهيلًا على الطلاب، وفرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نموذج استرشادي لامتحان مادة العلوم بنظام (البوكليت)، وفق مواصفات الورقة الرسمية، وذلك على النحو التالي:



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وتنطلق امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادى في محافظة الجيزة، السبت 31 مايو 2025 وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025، وذلك وفقًا للجدول التالي:

- السبت 31 مايو 2025: امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.

- الأحد 1 يونيو 2025: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة.

- الإثنين 2 يونيو 2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الثلاثاء 3 يونيو 2025: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.

- الأربعاء 4 يونيو 2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

وتعتمد امتحانات الصف الثالث الإعدادى على الفصلين الدراسيين، حيث أن درجات الطالب في الفصل الدراسي الأول والثاني تؤهله لتنسيق المرحلة الثانوية والمدارس الفنية بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي بإجمالي 280 درجة للعام الدراسي بأكمله.