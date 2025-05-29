شكرا لقرائتكم خبر عن طقس ربيعى ونشاط رياح على بعض المناطق.. تفاصيل درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس ربيعي على أغلب الأنحاء ، لافته إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 31 درجة.

كما تشير أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى نشاط للرياح على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



ويشهد اليوم الخميس 29 مايو 2025، طقس ربيعي مائل الحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد ، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء .

ومتوقع اليوم نشاط رياح على بعض المناطق ، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة تسمح بممارسة الأنشطة البحرية .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 31 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 26 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 24 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 34 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 35 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 37 درجة.

الصغرى 25 درجة.