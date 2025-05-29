شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تكشف تفاصيل البوكليت التعليمى المقرر تطبيقه العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن البوكليت التعليمي هو عبارة كتيب تدريبات يتضمن أسئلة وأجوبة للمواد الدراسية تساعد الطالب على التدريب على الدروس المختلفة، والمقرر تطبيقه بداية من العام الدراسى المقبل كبديل للمصادر الخارجية التى يلجأ إليها الطلاب، موضحة أن الهدف من البوكليت التعليمي هو تدريب الطلاب على الدروس وسوف تغنيهم هذه الكتيبات عن البحث عن أي مصادر خارجية للتدريب على الدروس ولتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.

ويبدأ العام الدراسي الجديد 2026، يوم 20 سبتمبر 2025، لطلاب المدارس الرسمية والخاصة للغات والقومية والمدارس الفنية، وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث العام الدراسى يبدأ في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.