شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة التعليم الأساسى.. أبرز الخدمات المقدمة للطلاب عبر هذه الروابط والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن بوابة التعليم الأساسى، ويمكن لأولياء الأمور الدخول على الرابط التالى للبحث عن خدمات مهمة ومتنوعة لابنائهم منها مواصفة أسئلة الامتحانات والتقييمات وغيرها من الخدمات المهمة التى توفرها وزارة التربية والتعليم للطلاب

https://moe.gov.eg/elearningenterypage/

ويمكن لأولياء الأمور متابعة رابط بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استعدادا للتقدم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل بداية من الأحد 1 يونيو المقبل ولمدة شهر، عبر هذا الرابط، كما يمكن أيضا لطلاب الثانوية العامة الدخول عبر نفس اللينك للاستعلام عن رقم الجلوس ولجنة الامتحان استعداداً لامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو المقبل.

https://emis.gov.eg/



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء التسجيل الإلكتروني للتقدم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية، ومرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية لغات، وذلك خلال الفترة من 1 يونيو حتى 30 يونيو 2025، من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (emis.gov.eg).