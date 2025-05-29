شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بالقاهرة.. تبدأ السبت والان مع تفاصيل الخبر

يستعد طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة لأداء امتحانات نهاية العام، بداية من السبت القادم، وفى النقاط التالية جدول شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الفصل الدراسي الثاني الدور الأول، للعام الدراسي 2024 / 2025 - لجميع التلاميذ



السبت 31 / 5 / 2025 اللغة العربية والخط والإملاء، التربية الدينية

الأحد 2015/06/01 الدراسات الاجتماعية الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات،

الاثنين 2025/06/02 اللغة الأجنيبة، و الجبر والإحصاء

الثلاثاء 2025/06/03 العلوم، والتربية الفنية

الأربعاء 2010/06/09 الهندسة



جدول امتحانات القاهرة



جدول امتحانات القاهرة



جدول امتحانات القاهرة



جدول امتحانات القاهرة

وفى السياق بدأ طلاب الثانوية الفنية صباح اليوم الخميس أداء امتحاناتهم فى مادة اللغة العربية حيث يؤدي قرابة 780 ألف طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية فى جميع الشعب تجارى وصناعى وزراعى وفندقى وطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على رؤساء اللجان والمراقبين بأهمية مكافحة الغش بكافة أنواعه ومحاسبة اى طالب يقوم بالغش وتصوير الأسئلة والأجوبة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى.