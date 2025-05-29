شكرا لقرائتكم خبر عن مفرد موارد والأخلاق أسئلة للمستويات البسيطة بامتحان العربي للثانوية الفنية والان مع تفاصيل الخبر

تضمنت أسئلة امتحان مادة اللغة العربية لطلبة الشهادة الثانوية الفنية أسئلة لقياس المستويات المعرفية البسيطة من بينها مفرد الأخلاق ومن بين الاختيارات (الخِلقة-الخلّق-الخُلق-الخليقة، كما تضمنت الأسئلة المتداولة مفرد الموارد ومن بين الاختيارات (وارد - ورد_مورد_ وُرد"

وتضمنت الأسئلة جمع قطيع، ومن بين الاختيارات الواردة على السؤال" قطعان - مقاطع - قطائع- قواطع)، ومضاد كلمة الصبر ( الخوف- الجزع - النفور - الاضطراب، بينما جاء سؤال التعبير اختيار أحد من الموضوعين عن ممارسة الرياضة وتولي الدولة عناية فائقة بالتعليم الفني.



وتداولت صفحات الغش الإلكترونى عبر تطبيق تليجرام أسئلة امتحان مادة اللغة العربية للثانوية الفنية بعد بدء لجنة الامتحان، فيما تتبعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأسئلة المتداولة من خلال فريق مكافحة الغش الإلكترونى بالغرفة ومطابقة الأسئلة المتداولة مع الامتحان الأصلى للتأكد من صحتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة إذا ثبت أن الأسئلة المتداولة حقيقة وهى نفس أسئلة الامتحان.