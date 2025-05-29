شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يرأس لجنة "المرأة تقود للتنفيذيات": تمكين المرأة أولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات اليوم الثالث من مرحلة المقابلات الشخصية لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات وسط مشاركة واسعة من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات المحلية والدولية والشخصيات العامة والخبراء من مختلف التخصصات، وترأس الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لجان التقييم لاختيار أفضل العناصر المتقدمة للبرنامج تحت مظلة مدرسة تأهيل المرأة للقيادة.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن مبادرة "المرأة تقود إلى التنفيذيات" تأتي إيمانًا بأن المرأة ليست فقط شريكة في التنمية، بل هي أيضًا ركيزة أساسية في قيادة التغيير وصياغة السياسات العامة، سواء على المستوى المؤسسي أو الوطني، حيث أثبتت المرأة في مختلف القطاعات كفاءتها، وإخلاصها، وقدرتها على الابتكار، واليوم نضع هذه الجهود في مسار عملي ممنهج، يهدف إلى تعزيز تمثيل النساء في المناصب التنفيذية، وتمكينهن من تجاوز التحديات، وتحقيق التوازن في مراكز اتخاذ القرار، لأن التمكين لا يكون فقط بإتاحة الفرصة، بل بتوفير الأدوات والدعم، وصقل المهارات، وبناء شبكات الدعم، وإزالة الحواجز المجتمعية والمؤسسية التي تعيق تقدم المرأة.

ويُعد البرنامج أحد المبادرات الوطنية الرائدة التي تستهدف إعداد وتأهيل كوادر نسائية قيادية قادرة على تولي المناصب التنفيذية في الجهاز الإداري للدولة، من خلال منهج تدريبي متكامل يجمع بين المحاضرات النظرية وورش العمل والتدريب الميداني. ويشتمل البرنامج على محاور متنوعة تشمل المهارات القيادية، الإدارة الحديثة، ريادة الأعمال، العلاقات العامة، الاقتصاد والتنمية المستدامة، بجانب قضايا المرأة وقصص النجاح، وذلك بهدف تمكين المشارِكات من التأثير الفعال داخل مؤسسات الدولة وخارجها.

وقامت اللجان بتقييم المرشحات وفق معايير دقيقة تتضمن السمات الشخصية، والقدرة على القيادة واتخاذ القرار، والمرونة، والمهارات التواصلية، والحافز الشخصي، والقدرة على التعبير والحوار والإبداع.

تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الدولة المصرية للمرأة وتمكينها على أسس علمية ومؤسسية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ويساهم البرنامج في بناء جيل جديد من القيادات النسائية التنفيذية المؤهلة التي تمتلك أدوات الإدارة الحديثة والرؤية التنموية، ما يعزز من دور المرأة في صياغة السياسات العامة واتخاذ القرار داخل مؤسسات الدولة.