شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للتربية والعلوم والثقافة تشارك بدورة المجلس التنفيذى ل"ألكسو" بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في تنفيذ مشروعات وطنية وإقليمية ودولية والإعلان عن جوائز دولية، بالتعاون مع منظمات اليونسكو، والألكسو، والإيسيسكو، موضحًا أن هذه الجهود تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزز التمثيل المصري في المحافل الدولية المعنية بالتعليم والثقافة والعلوم، إلى جانب دعم التعاون مع هذه المنظمات في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتعزيز تبادل الخبرات على المستويات العربية والإفريقية والدولية.



الوفد المصري المشارك في أعمال الدورة الـ (123) لمنظمة الألكسو

وفي هذا الإطار شاركت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة "شئون الألكسو" في أعمال الدورة الـ (123) للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، بحضور د. محمد ولد أعمر المُدير العام للمنظمة، وأ.هاني بن مقبل المقبل رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، وبمشاركة الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية ممثلين في الأمناء العموميين للجان الوطنية العربية للتربية والعلوم والثقافة وذلك بمقر منظمة الألكسو بتونس.

وفي السياق ذاته ترأس د. أيمن فريد، مُساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، ومُمثل عضوية مصر بالمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، الوفد المصري المشارك في أعمال الدورة الـ (123) لمنظمة الألكسو، بحضور المستشار عبدالمحسن شافعي نائب السفير المصري في تونس،

د. سمية السيد مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشئون الألكسو.

من جهته، أعرب د. أيمن فريد عن شكره للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) وثمن جهودها، مؤكدًا أن المجلس التنفيذي للألكسو يعمل على المضي قُدمًا نحو إنجاز مشروعات المنظمة التي تصب في صالح الدول الأعضاء، مضيفًا أن هذه الدورة من المجلس التنفيذي للألكسو تُعد ذات أهمية بالغة حيث تضمنت أعمالها مُناقشة أهم ما يخص المنظمة العربية في جميع مجالات عملها من تربية وعلوم وثقافة واتصال ومعلومات، فضلاً عن مُناقشة الجوانب المالية والإدارية، والقضايا الخاصة بدولة فلسطين، إضافة إلى تنفيذ الخُطة الاستراتيجية للتعاون الدولي والشركات وتنويع مصادر التمويل الذاتي للمنظمة، وكذا تنفيذ الخُطة الاستراتيجية لتعزيز دور الاعلام والتسويق للمنظمة، ومتابعة الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية للدول في حالة النزاعات والأزمات والكوارث والطوارئ، إضافة إلى مشاركة الألكسو في الاجتماعات الدورية للمجالس واللجان المنبثقة عن جامعة الدول العربية، فضلاً عن رؤية المجلس خطة عمل المنظمة المستقبلية لما بعد ٢٠٢٨.

يذكر أن منظمة الألكسو هي إحدى المنظمات العربية المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية و تضم 22 دولة، ويتألف هيكلها التّنظيمي من (الهيكل التشريعي - الهيكل التنفيذي - الهيكل الفني والإداري -الأجهزة الخارجية) وأشارت إلى أن عقد المجلس التنفيذي هو جزء من الهيكل التشريعي الداعم لعمل المؤتمر العام للمنظمة بهدف مراجعة وتقييم وتطوير آليات عمل المنظمة وضمان فعاليتها في تحقيق التعاون العربي المشترك في مجالات التربية والعلوم والثقافة ومدير جسور الحوار بين الشعوب العربية.

هذا ، وفي ختام اليوم الأول لاجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الألكسو، فازت مصر برئاسة لجنة العلوم لدورتين قادمتين، كما شاركت عضواً في لجنتي التربية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال لدورتين قادمتين.