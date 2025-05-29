شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: تشكيل لجنة المنشآت الجامعية لدراسة مقترحات المبانى الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامى عبد الصادق، على إعادة تشكيل لجنة المنشآت الجامعية لتتولي دراسة مقترحات الكليات في شأن المنشآت الجديدة أو إجراء تعديلات في المنشآت القائمة والتنسيق بينهما وإعداد برامج تنفيذها، ودراسة المواصفات الحديثة للمنشآت الجامعية.

وقالت جامعة القاهرة ، إن اللجنة تتولى التوصية بما تراه لتطبيقه على منشآت الجامعة الجديدة أو القائمة، والعمل على وضع سياسة لصيانة منشآت الجامعة وإجراء الترميمات اللازمة لها، وإبداء الرأي في تصميم المنشآت الجامعية وتقويم أعمالها، وتقديم التقارير عنها والتأكد من سلامة المنشآت وسلامة استخدامها، وابداء الرأي في توظيفها التوظيف الامثل.