جامعة حلوان تنظم دورة تأهيل الكوادر الإدارية لتطوير مهارات الإشراف والتواصل

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القاهرة - سامية سيد - في إطار سعى جامعة حلوان المستمر لتطوير الأداء الإداري وتعزيز الكفاءة القيادية، نظّمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، دورة تدريبية متخصصة لمديري الإدارات بعنوان "تطوير مهارات الإشراف والتواصل الفعّال"، في خطوة تعكس حرص الجامعة على بناء كوادر قيادية قادرة على مواكبة متغيرات بيئة العمل، وتحقيق أعلى مستويات الفاعلية في الأداء المؤسسي. والتواصل المهني، وإدارة الأزمات، وعقدت الدورة التدريبية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

قدّمت الدورة الدكتورة سماح سالم، أستاذ ورئيس قسم العمل مع الجماعات بـ كلية الخدمة الاجتماعية ومدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، حيث تناولت خلال الدورة عددًا من المحاور الجوهرية التي تمثل أساسيات القيادة والإشراف الفعّال، ومنها أهمية القيادة ودورها في العملية الإشرافية، وخصائص القائد الفعّال ومهاراته الأساسية مثل التخطيط والتنظيم وإدارة الوقت والتواصل المؤثر، إلى جانب التركيز على أهمية الذكاء العاطفي والانضباط والقدوة الحسنة في بناء بيئة عمل محفزة وناجحة.



الدكتورة سماح سالم، أستاذ ورئيس قسم العمل مع الجماعات بكلية الخدمة الاجتماعية

كما ركزت الدورة على تعزيز مهارات التواصل المهني، وأثرها في دعم التعاون داخل فرق العمل، ودورها في حل المشكلات وقيادة الأزمات بفعالية، إضافة إلى أهمية استخدام التكنولوجيا والتطوير المستمر كوسائل لتعزيز الأداء المؤسسي، والتكيف مع التغيرات المتسارعة في بيئات العمل المعاصرة.

وخلال البرنامج التدريبي، ناقشت الدكتورة سماح سالم السمات الشخصية والمهنية للقائد الناجح، مثل الوعي الذاتي، وتحديد الأولويات، والتركيز على تطوير الآخرين، والعمل الجماعي، والاتصال الفعّال، واتخاذ القرارات الأخلاقية، والقيادة في الطوارئ، فضلاً عن مهارات حل النزاعات، والتفكير الاستراتيجي، والانضباط، والمرونة في مواجهة التحديات.

وتخللت الدورة أنشطة تطبيقية وتدريبات عملية هدفت إلى صقل مهارات المشاركين، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع التحديات المعاصرة في بيئات العمل المتغيرة، بما في ذلك إدارة فرق العمل، وتحفيز الأفراد، وحل النزاعات، بالإضافة إلى الاستماع الفعال والتواصل غير اللفظي.

واختتمت الدورة بجلسة نقاشية تفاعلية تبادل فيها المشاركون الخبرات، وتم طرح رؤاهم حول التحديات التي تواجه القادة في مواقعهم المختلفة، مؤكدين أهمية مثل هذه البرامج في الارتقاء بجودة الأداء الإداري وتطوير رأس المال البشري في المؤسسات الحكومية.

وقد تمت الدورة تحت اشراف عام اللواء محمد ابو شقة أمين عام الجامعة، علي فاروق رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية ، رانيا عبد الوهاب مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، مدحت جابر مسئول التدريب، والأستاذة مي ممدوح بالإدارة.