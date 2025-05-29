شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: إجراءات قانونية تجاه الزمامات المخالفة على ترعتى النصر والحمام والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة حالة المنظومة المائية بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة (خاصة بزمام ترعتى الحمام والنصر) ، وموقف توفير إحتياجات مياه الرى والشرب بالمحافظة خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية .



ووجه سويلم بقيام أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع الزمامات المخالفة على ترعتى النصر والحمام ، وإزالة فتحات الرى المخالفة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومصادرة آلات الرفع المخالفة بالتنسيق مع أجهزة المحليات ، مع مراعاة توفير المناسيب والتصرفات المائية اللازمة للأراضى الزراعية (المقررة الرى) على الترعتين ، وأيضاً توفير التصرفات الكافية لمحطة مياه شرب جنوب العلمين الواقعة بنهاية ترعة الحمام .

كما وجه أجهزة الرى بمتابعة إلتزام الأراضى الرملية بزمام ترعتى النصر والحمام بإستخدام نظم الرى الحديث ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين القائمين بالرى بإستخدام الرى بالغمر ، مع قيام إدارات التوجيه المائى بالمنطقة والتابعة لقطاع تطوير الرى بتشجيع المزارعين على التحول لإستخدام نظم الرى الحديث وعرض التجارب الناجحة في نفس المنطقة للمزراعين الذين تحولوا بالفعل للرى الحديث وعرض ما تحقق من تحسن واضح في الإنتاجية المحصولية وتحسن جودة المحاصيل على المزارعين لتشجيعهم على هذا التحول .

ووجه سويلم للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالإسكندرية والإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة والإدارات العامة لرى البحيرة وغرب البحيرة والنوبارية والنصر بمواصلة إجراءات تحسين حالة الرى بنطاق المحافظة مثل تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية لضمان توفير كافة الإحتياجات المائية خلال الموسم الصيفى الحالى، والتعامل الفورى والمرن مع أى إحتياجات مائية إضافية لاستخدامات الشرب أو الرى حال حدوث موجات الحرارة العالية ، وإستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الإلتزام بالمناوبات على كل ترعة بالتنسيق مع ادارة الري ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية .

