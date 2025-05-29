شكرا لقرائتكم خبر عن أولمرت يفجر مفاجأة: لم أعد قادرا على الدفاع عن إسرائيل وما يحدث فى غزة جريمة والان مع تفاصيل الخبر

في تصريحات نارية تعد من أقسى الانتقادات الصادرة من داخل المنظومة السياسية الإسرائيلية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، أنه لم يعد قادرًا على الدفاع عن إسرائيل في مواجهة الاتهامات الدولية بارتكاب جرائم حرب في غزة، مؤكدًا أن ما تفعله قوات الاحتلال على الأرض هو "قتل عشوائي وغير مبرر".

وفي مقابلة نقلتها شبكة "سي إن إن"، وصف أولمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع بأنها "حرب تدمير"، وقال: "نشهد قتلًا قاسيًا وغير محدود للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وهذا سلوك إجرامي لا يمكن تبريره".

يأتي هذا الموقف المتحول بعد أكثر من 19 شهرًا على اندلاع الحرب، حيث أشار أولمرت إلى أنه كان من المفترض أن تنتهي منذ عام على الأقل، لكنه الآن لم يعد يملك حجة للدفاع عن أفعال الجيش الإسرائيلي، معترفًا بأنه لم يعد قادرًا على إقناع العالم بأن إسرائيل لا تستهدف المدنيين عمدًا.

وكتب أولمرت في مقال سابق بصحيفة "هآرتس" أن ما يحدث في غزة يرتقي إلى "جريمة حرب"، مؤكدًا أن الضربات الإسرائيلية لم تعد تميز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، بل باتت تطال الجميع دون تمييز.

ولم يوفر أولمرت حكومة بنيامين نتنياهو من انتقاداته، إذ قال صراحة: "آمل أن تختفي هذه الحكومة في أقرب وقت ممكن"، مهاجمًا بشكل خاص وزيري اليمين المتطرف إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذين وصف سياساتهما بأنها ألحقت ضررًا بالغًا بالنزاهة الأخلاقية لدولة إسرائيل.

ووجه أولمرت، الذي تولى رئاسة الحكومة من 2006 حتى 2009، رسالة إلى الإدارة الأمريكية، معتبرًا أن الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب – على خلاف المواقف الحالية لإدارة بايدن – كان يمكنه إنهاء هذه الحرب بالضغط على نتنياهو لوقف العمليات العسكرية.

وأضاف: "لقد سئم غالبية الإسرائيليين هذه السياسات التي تقود البلاد نحو مزيد من العزلة الأخلاقية والسياسية".

تصريحات أولمرت أثارت موجة تفاعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها مراقبون "إدانة داخلية واضحة" لحكومة الاحتلال، ورسالة قوية للعالم بأن آلة الحرب الإسرائيلية لم تعد محل إجماع داخل إسرائيل نفسها.