شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الدبلومات الفنية يبدأون امتحاناتهم والتعليم تشدد على التصدى للغش والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب الثانوية الفنية صباح اليوم الخميس أداء امتحاناتهم فى مادة اللغة العربية حيث يؤدي قرابة 780 ألف طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية فى جميع الشعب تجارى وصناعى وزراعى وفندقى وطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على رؤساء اللجان والمراقبين بأهمية مكافحة الغش بكافة أنواعه ومحاسبة اى طالب يقوم بالغش وتصوير الأسئلة والأجوبة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم متابعة وصول الأسئلة إلى اللجان الامتحانية صباح اليوم واستلامها من رؤساء اللجان والمراقبين.

وتستعرض الوزارة أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام على النحو التالي:

-إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام (780000) طالب وطالبة بكافة النوعيات.

-عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (338) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1145) مادة.

-عدد المهمات المهارية الخاصة بالتقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل (4192) مهمة لعدد (113) برنامج، ويتم مشاركة ما يقارب من (6000) مقيم سوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.

-يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (2644) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

-يبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات (187300) عضو داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين ... إلخ).

-عدد الاستراحات المخصصة لمعلمي التعليم الفني المنتدبين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2025 يقارب حوالي (500) استراحة.

-عدد مراكز توزيع الأسئلة (34) مركزًا على مستوي الجمهورية، وتتضمن عدد (5540) عضو من الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة.

-عدد الأعضاء المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات (41200) عضو.

-عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (28) لجنة.

-عدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (24) لجنة.

وتؤكد الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان حسن سير الامتحانات هذا العام ومنها قيام لجان النظام والمراقبة بإعداد أرقام جلوس الطلاب وتسكينهم على اللجان التي سيؤدون الامتحان بها، وتسليمها إلى مندوبي المدارس يوم الاثنين الموافق 12 مايو 2025، وتسليمها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافي، كما تمت متابعة السادة مسئولي الاستراحات للتأكد من جاهزية الاستراحات على مستوى الجمهورية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه السادة معلمي التعليم الفني خلال فترة الندب لأعمال الامتحانات.

وشددت الوزارة على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بكافة نوعيات التعليم الفني بضرورة التنبيه على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير البيئة الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات فى جو يسوده الهدوء.

كما شددت الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كافة المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله (حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع الممتحنين أو الطلاب - انتحال صفة الطالب – الطرق التقليدية) وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.