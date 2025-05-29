شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تتابع ملفات الأحوزة العمرانية ومخططات المدن والقرى والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم اجتماعاً مع عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة لمتابعة عدد من الملفات الحيوية التي تهم المواطنين بالمحافظات.

وشهد اللقاء استعرض الموقف التنفيذي لاعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية للمدن والقري وتوابعهما في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف والمساهمة في إحداث التنمية العمرانية .

كما تطرق الاجتماع إلي متابعة موقف بيان الحصر والاستدلال للقري والعزب والنجوع لتدقيق وتحديث بيانات التنمية المحلية .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة الانتهاء اعداد الأحوزة العمرانية للقري والعزب والمخططات التفصيلية والاستراتيجية للمدن والقري والتنسيق مع جهات الاختصاص المعنية ومراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين وتوفير حياة أفضل لهم .