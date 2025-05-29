شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يوجه بُسرعة متابعة ضحايا انقلاب سيارة نصف نقل بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وزير العمل محمد جبران، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة ، ومديرية عمل محافظة المنوفية ، بمتابعة حالة ضحايا حادث انقلاب سيارة نقل كانت تُقل عددًا من العمال الزراعيين باليومية، بطريق الخطاطبة - السادات، في محافظة المنوفية، أمس الأربعاء، والذين تم نقلهم إلى مستشفى السادات المركزي ، ودخل قسم الاستقبال 22 شخصًا بينهم 3 حالات وفاة، وتم إيداع الجثامين بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة،ثم تم دفنها، فيما تم إسعاف المصابين، الذين تنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم.

وتوجه الوزير جبران بخالص العزاء إلى أسر المتوفين ،وتمنياته بسرعة الشفاء للمصابين .

ووجه الوزير ببحث الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات اللازمة من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بواقع 200 ألف جنيه لكل متوفي، و20 ألفًا لكل مصاب .



