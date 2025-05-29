شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُحيى الذكرى الـ77 لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُحيى مصر، اليوم الخميس، الذكرى الـ77 لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فى تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس": إن مصر تثمن دور قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في تعزيز وصون السلم والأمن الدوليين، إيمانًا منها بأهمية السعي الجماعي لتحقيق السلام، وتذكر بجهود وتضحيات حفظة السلام المصريين العسكريين والشرطيين والمدنيين.

يذكر أن مصر تُعد من أكثر الدول المساهمة في عمليات حفظ السلام الأممية، إيمانًا منها بأهمية تحقيق الأمن الجماعي ودعم الأهداف المنصوص عليها في مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وشاركت مصر في أول بعثة أممية لحفظ السلام عام 1960، ومنذ ذلك الحين ساهمت في إجمالي 37 بعثة أممية، بأكثر من 30 ألف فرد في قوات حفظ السلام، تم نشرها في 24 دولة في إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وتشارك مصر حاليا بنحو 1205 أفراد من حفظة السلام "1124 من الرجال و81 من السيدات".

وفقدت مصر 60 من شهداء الواجب في عمليات حفظ السلام.