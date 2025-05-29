شكرا لقرائتكم خبر عن أهم أسئلة مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة.. هتجيب الدرجة النهائية والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من طلاب الثانوية العامة، عن أسئلة استرشادية لامتحان مادة الإحصاء، تساعدهم في مراجعة المادة والتدريب على أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2025، التي تنطلق 15 يونيو المقبل.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية أسئلة (بنظام الاختيار من متعدد) في مادة الإحصاء، يستطيع الطلاب الاستعانة بها في مراجعة المادة والتدريب على أسئلة الامتحانات وخطوات الإجابة النموذجية.



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لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدتهم على الإلمام بالمناهم الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الكراسة الامتحانية باختبارات الثانوية العامة تتضمن الأسئلة الاختيارية وتمثل 85% من كل مادة و15% أسئلة مقالية.

وأشارت إلى أن الأسئلة الاختيارية يتم الإجابة عنها فى كراسة البابل شيت، حيث يقوم الطالب بتظليل الدائرة الصحيحة فقط التى تدل على الإجابة الصحيحة لكل سؤال، أما الأسئلة المقالية يتم الإجابة عنها فى ورقة مخصصة لها ويكتب الطالب بأسلوبه العلمى الصحيح وليست شرطًا أن تكون الإجابة نموذجية طالما كانت صحيحة والنتيجة النهائية للإجابة صحيحة ومتفقة مع نموذج الإجابة.