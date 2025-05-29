شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفتتح اليوم المقر الرئيسى لجهاز حماية المستهلك والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس ، المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك بمدينة القاهرة الجديدة.

كان قد تلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، عدد 20563 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الأول من مايو الجاري ، عبر الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها ، وتم إزالة أسباب النصيب الأكبر من الشكاوي وفقاً لطبيعة كل شكوي.



