شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تعلن توافر أرقام جلوس طلبة الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المدارس الثانوية تواجد أرقام جلوس طلبة الثانوية العامة بالمدارس، مؤكدة على أنه يمكن استلامها من قبل شئون الطلبة، حيث يتم تسليم الطالب بطاقة رقم الجلوس واللجنة الامتحانية من المدرسة المقيد بها الطالب.

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2025، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى والحصول على رقم الجلوس واللجنة الامتحانية التى سيؤدى فيها الامتحانات التى تنطلق 15 يونيو المقبل.

للحصول على رقم الجلوس واللجنة الامتحانية اضغط على الرابط التالى https://moe-register.emis.gov.eg/

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان )، صباح الأربعاء الموافق 28 مايو 2025، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 15 يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تسليم خطابات الندب لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين يوم الاثنين الموافق 2 يونيو 2025، على أن يتم قبول الاعتذارات، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك وفقًا للضوابط واللوائح المنصوص عليها، وذلك خلال أيام 10 و11 و12 يونيو 2025.



