شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوجه رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى نتنياهو بسبب مفاوضات غزة والان مع تفاصيل الخبر

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل قليل، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصيًا من عرقلة المفاوضات، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا "إدارتي باتت قريبة جدًا من التوصل إلى حلِّ بشأن الاتفاق النووي مع إيران".