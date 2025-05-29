شكرا لقرائتكم خبر عن راجع الفيزياء معانا.. أقوى أسئلة الامتحانات لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، يقدم ”الخليج 365” نماذج استرشادية لأسئلة امتحان مادة الفيزياء بنظام (الاختيار من متعدد)، يستطيع الطلاب من خلالها التدريب على شكل وأفكار أسئلة امتحان نهاية العام الدراسي.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدتهم على الإلمام بالمناهم الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات.

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وتعتمد امتحانات الثانوية العامة على نظامين فى الامتحان، نظام يتعلق بالطلاب دفعة العام الدراسى الجارى 2024/2025، ويحتسب المجموع الكلى لامتحانات الثانوية العامة لهؤلاء الطلاب من 320 درجة، بعد هيكلة الثانوية العامة الذى تم فى أغسطس 2024، حيث أن هناك 5 مواد فقط مضافة للمجموع وهى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والفيزياء والكيمياء والأحياء، لطلبة علمى علوم.

ويحتسب المجموع الكلي لطلاب النظام القديم فى الثانوية العامة من 410 درجات، حيث أن هناك 7 مواد لكل شعبة مضافة للمجموع ففى الشعبة الأدبية توجد مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا واللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق.