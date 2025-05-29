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استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، خلال شهري أبريل ومايو، رؤساء الاستئناف القائمين بأعمال المحامين العموم الأُول لنيابات الأموال العامة العليا، والشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام، والشئون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية، ونيابات استئناف القاهرة، والإسكندرية، والمنصورة، وقنا، والمحامين العموم الأُوَل والمحامين العموم للنيابات الكلية التابعة لنيابات الاستئناف.

وعرضوا على النائب العام الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

وقد أثنى النائب العام على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.



النائب العام يستقبل عددًا من رؤساء الاستئناف للنيابات المتخصصة لعرض الكشوف الانجاز (2)



النائب العام يستقبل عددًا من رؤساء الاستئناف للنيابات المتخصصة لعرض الكشوف الانجاز (3)



النائب العام يستقبل عددًا من رؤساء الاستئناف للنيابات المتخصصة لعرض الكشوف الانجاز (4)