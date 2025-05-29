شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعلن موعد بدء التسجيل للسكن بالمدن الجامعية للعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامى عبد الصادق، يبدأ التسجيل الإلكتروني بالموقع الرسمي لـ المدن الجامعية بالنسبة للطلاب القدامي اعتبارًا من يوم السبت الموافق 26 يوليو 2025 حتي السبت الموافق 30 أغسطس 2025 للطلاب القدامى، وبالنسبة للطلاب المستجدين اعتبارًا من 9 أغسطس2025 حتي 6سبتمبر2025، على أن يتم فتح الموقع للتسجيل مرة أخري بعد هذه المواعيد في اليوم التالي مباشرة لظهور نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية والمعادلة ولمدة ثلاثة أيام حتي يتمكن الطلاب من التسجيل على الموقع.

كما وافق المجلس علي العمل بنفس القواعد السابقة للقبول والإقامة بالمدن الجامعية للطلاب ويستمر التقدم للمدن الجامعية عبر الموقع الرسمي للمدن علي شبكة الانترنت، والموقع الخاص بتقديم الملفات الالكترونية.