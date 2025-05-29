شكرا لقرائتكم خبر عن قطار العاصمة يمد التشغيل غدا لـ2.30 صباحا تزامنا مع حفل ضخم بالنهر الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

يمد القطار الكهربائى الخفيف اليوم مواعيد العمل حتى الساعة 2.30 بعد منتصف غدا الجمعة، حيث أعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للقطار الكهربائى الخفيف، قطار العاصمة، مد ساعات عمل القطار حتى الساعة 2.30 صباحا، وذلك ضمن استعدادات خاصة لحفل المقرر اقامته الجمعة بالعاصمة الإدارية.

وأكدت الشركة أنه تم التنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق وبتوجيهات من وزارة النقل، فى إطار دعم وتنشيط المشهد الثقافى فى مصر، ومن المقرر أن يقام الحفل فى تمام الساعة 9:00 مساءً بمدينة الفنون والثقافة والنهر الأخضر.

وأضافت الشركة أنه لتيسير حركة التنقل من وإلى موقع الحفل، سيتم مد ساعات التشغيل فى قطار العاصمة للرحلات المتجهة من والى محطتى عدلى منصور ومدينة الفنون والثقافة، مع انطلاق آخر رحلة من محطة مدينة الفنون والثقافة فى تمام الساعة 2:30 صباحًا، بواقع قطار كل 10 دقائق.

ويُستأنف العمل بالجدول التشغيلى المعتاد للخط بالكامل اعتبارًا من يوم السبت الموافق 31 مايو.