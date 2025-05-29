شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الطبية الخاصة في مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قامت إدارة العلاج الحر - بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة؛ بحملة تفتيشية موسعة على المنشآت الطبية الخاصة بمنطقة مصر الجديدة، حيث قام الدكتور محمد رجب؛ مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية بتشكيل عدد عشرة لجان من أعضاء فريق العلاج الحر؛ بالمديرية والمناطق .

وفي سرية تامة ؛ قامت تلك اللجان ؛ اليوم الأربعاء - بالمرور على عدد 136 منشأة طبية خاصة ؛ وتفصيلهم كالآتي :

* 11 مستشفى

* 8 مركز طبي

* 7 عيادات تخصصية

* 2 مركز أشعة

* 78 عيادة خاصة

* 6 مراكز علاج طبيعي

* 15 محل بصريات

* 17 معمل تحاليل طبية

* 2 مركز غسيل كلوى

أسفرت تلك الحملات التفتيشية الموسعة ؛ بمنطقة مصر الجديدة ؛ عن توجيه عدد ٤٥ إنذار مخالفة واجبة التصحيح الفوري ؛ وعدد ٢٦ محضر إثبات حالة ؛ ومحضر أدوية .

من جانبه ؛ أكد ( الجزار ) أن الدور الحيوي الذي تلعبه إدارة العلاج الحر ؛ والذي يتمثل في المتابعة الدورية والمستمرة ؛ والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة ؛ يأتي في مصلحة المواطن في المقام الأول ؛ حيث أن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ؛ والتأكد من سلامة وصحة المواطنين داخل هذه المنشآت ؛ يُعد أحد المحاور الأساسية للدور الرقابي الذي تمارسه مديرية الشئون الصحية بالقاهرة متمثلة في إدارة العلاج الحر

أوضح ( الجزار ) في سياق حديثه ؛ أن الإنذار بالمخالفات يستوجب تلافيها خلال ١٥ يوماً من ضبط المخالفة ؛ وفي حالة عدم تلافيها يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه تلك المنشآت .