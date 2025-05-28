شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذة طب نفسى: كل 5 أشخاص يصاب واحد بمرض نفسى نتيجة الحروب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحضور الدكتور أحمد عكاشة مؤسس مركز احمد عكاشة للطب النفسى بجامعة عين شمس ، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، عقد اليوم بالقاهرة المؤتمر الـ 20 لمركز احمد عكاشة للطب النفسى.



د عفاف حامد

من جانبها، قالت الدكتورة عفاف حامد أستاذ الطب النفسى بطب عين شمس والرئيس الشرفى للمؤتمر، إن عنوان المؤتمر هذا العام عن تأثير الكروب سواء حروب أو فيضانات أو زلازل على الصحة النفسية، موضحة، إن منظمة الصحة العالمية قالت إن كل 5 أفراد يتعرضون للشدائد هناك شخص منهم يصاب بمرض نفسى.

وأوضحت، أن الأمراض النفسية كثيرة وطبعا أكثر الفئات تأثرا بالحرب في غزة هم الأطفال والنساء وكبار السن، موضحة، إن هذه الأماكن لا يكون فيها خدمات نفسية، حتى الأطباء تم قتلهم، ويتم البحث عن بدائل أخرى لدعم الصحة النفسية مثل منصات التواصل الاجتماعى، و تدريب الأطباء على كيفية التعامل مع المرضى النفسيين وقت الحروب، أون لاين.



وأشارت إلى أنه يوميا نسمع عن كوارث تحدث في غزة وفى غيرها من دول العالم، ولكن لا يوجد نسب محددة عن المرض النفسيين، موضحة إن هناك ندوة تعقد غدا في المؤتمر لمناقشة كيفية الوقاية من الأمراض النفسية، وسيتم الخروج بعدد من التوصيات بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وممثلين عن الجمعيات المصرية للطب النفسى.



د احمد عكاشة يتوسط الاطباء النفسيين من مختلف الدول

من جانبه، قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسى، ومؤسس مركز أحمد عكاشة للطب النفسى بجامعة عين شمس، إن الطب النفسي لم يعد تخصص طبى فقط بل أصبح ضرورة لتعزيز دورة الحياة لأننا نواجه تحديات عالمية كبيرة ولابد من التعامل معها بصورة علمية.

وأشار الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، إننى أحرص دائما على حضور المؤتمرات التي تنظمها كلية الطب لأنها تعنى بالمريض المصرى، وتقدم خدمات مميزة له.

وأكد الدكتور على الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس، أن مركز أحمد عكاشة للطب النفسي من المراكز المتميزة وهو من الأماكن المميزة في علاج المرضى النفسيين للمرضى غير القادرين، والذى يحظى بإقبال المرضى.



د احمد عكاشة ود طارق يوسف ود محمد ضياء زين العابدين ود على الانور

من جانبه، قال الدكتور طارق يوسف المدير النفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس، إن مركز أحمد عكاشة يقدم خدمة للمرضى مجانا موضحا، إن الفترة المقبلة نحتاج إلى التوعية بالمرض وكيفية التعامل مع الضغوط النفسية والاضطرابات، والاكتئاب.



خلال القاء محاضرة د طارق عكاشة

وأوضح الدكتور طارق عكاشة أستاذ ورئيس مركز أحمد عكاشة للطب النفسى، إننا لنا 60 عاما نقدم خدمة طبية متميزة للمرضى النفسيين في مستشفى عين شمس، موضحا ان عام 1964 كان يوجد قسم داخل قسم الباطنة يطلق عليه قسم الأمراض النفسية والعصبية وطلب الدكتور أحمد عكاشة بتغيير الاسم إلى الطب النفسى، وتم افتتاح المركز عام 1990، وبدأ بـ 4 أساتذة، وحاليا يضم 141 طبيبا متفرغا وأستاذ ومدرس مساعد، موضحا إنه مر 35 عاما على افتتاح المركز الذى يقدم خدمات مميزة للمريض المصرى، ويتم عقد مؤتمره منذ 20 عاما.

