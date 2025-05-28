شكرا لقرائتكم خبر عن "السبائك الحديدية" تصدر غبار السليكا لليابان بـ3.6 مليون دولار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

جددت الشركة المصرية للسبائك الحديدية، التابعة القابضة للصناعات المعدنية ،إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

بقيادة المهندس عيد مهلل الرئيس التنفيذي العضو المنتدب ،تعاقدها مع شريك ياباني متعاقد معها منذ 20 عاما وذلك لمدة 5 سنوات جديدة حتى 2030 لتوريد غبار السيلكا نحو 10 آلاف طن سنويا تمثل نصف انتاج الشركة من غبار السليكا المنتج الثانوي بقيمة 3.5 مليون دولار نحو 180 مليون جنيه.



وتصدر شركة السبائك الحديدية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام غبار سليكيا بعد ان كان يتطاير في الهواء من نواتج تصنيع السبائك دون استفادة .

وكشفت المهندس عيد مهلل في بيان له، أن اليابان تحصل على 50% من غبار السليكيا بعقد يمتد 5 سنوات، لافتا ان غبار السليكا له استخدامات عديدة لعل من ابرزها تدعيم الخرسانة وتقويتها وتحسين خواصها . وحول استخدامات غبار السيليكا محليا قال مهلل ان شركة السبائك الحديدية توفره للعديد من المشروعات العملاقة في مصر منها مشروع انفاق قناة السويس ومترو الانفاق بدلا من الاستيراد من الخارج ،علاوة على توفيره للقطار السريع وميناء السخن وغيره من المشروعات الكبيرة . اشارت المصادر انه كان يتم استيراد نحو 7 الاف طن سنويا من غبار السيليكا بالعملة الصعبة وحاليا توفره محليا شركة السبائك الحديدية في اسوان .

وعلي صعيد المؤشرات المالية حققت إيرادات نشاط جاري بلغت 2756577 ألف جنيه عن العام المالى 2023/2024 مقارنة بـ 2544673 ألف جنيه عن العام المالي 2022/2023، بينما بلغ صافي الربح 1007967 ألف جنيه عن العام المالى 2023/2024 مقارنة بـ820907 ألف جنيه عن العام المالى 2022/2023.

وبلغت صادرات الشركة نحو 2.4 مليار جنيه في عام ونصف حتي نهاية ديسمبر الماضى.

ومن جانبه كشف المهندس محمد السعداوى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية لـ"الخليج 365" أن الشركة من الشركات الواعدة تصدر 70% من انتاجها وتغطى احتياجات السوق المحلى ،لافتا "اننا نصدر غبار السيليكا لليابان مما يدل على اعلي جودة ولدينا عقد طويل يزيد عن 20 سنة ".

وأضاف السعداوى "نسعي لبناء فرنين ونزيد الطاقة الإنتاجية لشركة السبائك الحديدية وتعمل الشركة حاليا في بناء فرنين فرن خامس وفرن سادس في منطقة التوسعات بمدينة ادفو لزيادة الإنتاج وبالفعل تملك الشركة خطة طموحة ونتفاوض من مستثمرين من استراليا وسلوفاكيا وقريبا سنستقر على مستثمر منهم لتوقيع العقود".

وتدرس شركة السبائك الحديدية حالياً عدد من العروض المقدمة لها للمشاركة في إنشاء الفرن الخامس لإنتاج السبائك الحديدية وذلك بطاقة إنتاجية 15 ألف طن/ سنة وذلك بتكلفة تقديرية حوالي 40 مليون دولار.

وأشاد المهندس محمد السعداوي بجهود رجال شركة المصرية للسبائك الحديدية بقيادة المهندس عيد مهلل في الارتقاء بها وتطويرها .



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