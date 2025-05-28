شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث واشنطن: متفائل بشأن إمكانية وقف إطلاق نار مؤقت فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مبعوث واشنطن ستيف ويتكوف إن الولايات المتحدة على وشك إرسال ورقة شروط جديدة للتوصل لاتفاق بشأن غزة معربا عن أمله أن يتم تسليمها في وقت لاحق اليوم.

وأضاف "نسعى لحل طويل الأمد للنزاع في الشرق الأوسط".

وأعرب عن تفاؤله بشأن إمكانية وقف إطلاق النار المؤقت في غزة، وحث جميع الأطراف على قبول مقترحات أمريكا بشأن حل الأزمة في غزة.