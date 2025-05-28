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مبعوث واشنطن: متفائل بشأن إمكانية وقف إطلاق نار مؤقت فى غزة

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مبعوث واشنطن: متفائل بشأن إمكانية وقف إطلاق نار مؤقت فى غزة

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القاهرة - سامية سيد - قال مبعوث واشنطن ستيف ويتكوف إن الولايات المتحدة على وشك إرسال ورقة شروط جديدة للتوصل لاتفاق بشأن غزة معربا عن أمله أن يتم تسليمها في وقت لاحق اليوم.

وأضاف "نسعى لحل طويل الأمد للنزاع في الشرق الأوسط".

وأعرب عن تفاؤله بشأن إمكانية وقف إطلاق النار المؤقت في غزة، وحث جميع الأطراف على قبول مقترحات أمريكا بشأن حل الأزمة في غزة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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