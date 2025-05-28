شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد معرض أهلا بالعيد.. ويؤكد: يحافظ على استقرار الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

تفقد دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة معرض "أهلًا بالعيد" والذى تقيمه المحافظة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية (الشركة القابضة للصناعات الغذائية) بأرض مصر للألبان بميدان السواح بالأميرية حتى 5 يونيو القادم.

رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وحسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والدكتور علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، وناصر ثابت مدير مديرية التموين بالقاهرة وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن هذا المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء، وتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن المحافظة اتخذت عدة إجراءات للحد من ارتفاع أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى، حيث تم إنشاء شوادر ومنافذ لبيع اللحوم الطازجة، والبلدية، والمستوردة بأسعار فى متناول محدودى الدخل بالإضافة إلى عرض لحوم و دواجن مجمدة تحت إشراف مديرية الطب البيطرى ومديرية التموين والأحياء بمنافذ توزيع ثابتة ومتنقلة في المناطق الشعبية والأكثر احتياجا، بالإضافة إلى منافذ القطاع الخاص.

والمعرض مقام على مساحة حوالى 600 م٢ لبيع لحوم الأضاحي الحية، واللحوم الطازجة والمجمدة، تحت إشراف بيطرى كامل، ويتم البيع داخل المعرض بأسعار الجملة، حيث تبدأ أسعار اللحوم الطازجة من 250 جنيه للكيلو.

ويضم المعرض جميع أنواع اللحوم البلدى بقري وجاموسي، واللحوم السوداني، ولحوم الضأن، بالإضافة إلى اللحوم المجمدة، ومصنعات اللحوم، إلى جانب وجود قسم مخصص لاختيار وحجز الاضاحي الحية، كما تفقد محافظ القاهرة معرض مبادرة مع الناس بالوايلى لبيع اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة.



جولة محافظ القاهرة



جانب من تفقد المحافظ



توافد الأهالى على منتجات المعرض



منتجات معرض أهلا بالعيد



محافظ القاهرة يتفقد معرض أهلا بالعيد