شكرا لقرائتكم خبر عن بنك مصر يعلن عن بدء التقديم فى برنامج “رواد” للتدريب الصيفى لطلبة الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار التزامه الدائم بدعم وتمكين الشباب المصري، واستنادًا إلى قناعته الراسخة بأن الشباب هم قادة المستقبل وصانعي التغيير، يعلن بنك مصر عن إطلاق برنامج “روّاد” للتدريب الصيفى لعام 2025، والمخصص لطلبة الجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

ويبدأ التقديم للبرنامج اعتبارًا من الساعة الخامسة مساءً يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025، من خلال رابط سيتم نشره على الصفحة الرسمية لبنك مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويستمر التقديم حتى نهاية يوم الأربعاء 4 يونيو 2025 وعلى الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرنامج تجهيز السيرة الذاتية وإثبات القيد موضحًا به تقدير العام الدراسي السابق علما انه سيتم التواصل مع الطلبة المستوفين للشروط لاستيفاء المستندات.

و من الجدير بالذكر شروط التقديم هي أن يكون المتقدم مقيدًا بإحدى الفرق الدراسية (الثانية – الثالثة – الرابعة – الخامسة لطلاب كليات الهندسة) بإحدى الجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ،و أن يكون التقدير العام “جيد جدًا” على الأقل في السنوات السابقة ، وستكون الأولوية للطلبة الحاصلين علي التقدير الأعلى والاقرب للتخرج (الثالثة والرابعة والخامسة لكلية الهندسة) ، والتخصصات المؤهلة للتقديم تشمل كلية التجارة وما يعادلها ،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،كلية الحاسبات والمعلومات وعلوم الحاسب وكلية الهندسة وما يعادلها.

مميزات البرنامج تشمل شهادة معتمدة من بنك مصر تثبت اجتياز التدريب، مكافأة مالية تصرف في نهاية فترة التدريب العملي وبرنامج تدريبي مدمج يجمع بين التعلم عن بُعد والتدريب العملي بفروع وإدارات البنك المختلفة، ويستمر من شهر إلى شهرين وتجربة تدريبية واقعية داخل بيئة العمل المصرفية، تتيح للمشاركين فهم العمليات البنكية واكتساب خبرة عملية قوية، ويستهدف البرنامج تدريب ما يقارب 2500 طالب وطالبة من مختلف محافظات الجمهورية.

ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود بنك مصر لتعزيز مساهمته في خلق فرص عمل مستدامة، عبر إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل، وبالأخص في المجال المصرفي، بما يساهم في تمكينهم من أداء دور فعّال في تنمية المجتمع.