شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصنع أبو زعبل: الدولة تهتم بالإنتاج الحربى ونحقق أرباحا مع تطوير الصناعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال باسل سليمان رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية، إن المصنع بدأ العمل بعد حرب 1973 وكان مختص بالإنتاج الحربي وفي عام 1973 ظهرت الحاجة لإنتاج الصلب للمدافع وتم انشاء مصنع للصلب وينتج 3 منتجات صلب.

وأضاف باسل سليمان، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة الحياة، أن هناك 3 منتجات صلب أولها صناعة كتل صلب خاصة بالمدافع وثانيها بلاطات صلب خاصة بصناعة ألواح الصلب والمنتج الثالث البريت ويستخدم في القطاع المدني في حديد التسليح.

وأكد باسل سليمان، أنهم دخلوا في إطار إننا نكون شركة تحقق أرباح مع التطويرات التي حدثت بالمصنع، قائلا: "الدولة تهتم بالإنتاج الحربي والصناعة في الانتاج الحربي وفي سوق اتفتح أمامنا في الانتاج المدني والحربي".