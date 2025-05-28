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شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: استعدادات حكومية مكثفة لعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" استعدادات حكومية مكثفة لعيد الأضحى.. رئيس الوزراء: مستعدون لتقديم التيسيرات اللازمة لضمان نجاح عمل المستثمرين الأمريكيين فى مصر".
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