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الخليج 365: استعدادات حكومية مكثفة لعيد الأضحى

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" استعدادات حكومية مكثفة لعيد الأضحى.. رئيس الوزراء: مستعدون لتقديم التيسيرات اللازمة لضمان نجاح عمل المستثمرين الأمريكيين فى مصر".

اقرأ فى العدد غدا

- "الوزراء" يستعرض الخريطة الاستثمارية الوطنية لمدة 10 سنوات
 

- توجيهات رئاسية باستمرار تنفيذ خطط التحول الرقمى.. الرئيس السيسى يتابع المستجدات المتعلقة بـ "الرواد الرقميون" ويوجه بدراسة توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة وإحداث نقلة نوعية فى الكوادر المدربة

  - استشهاد 78 فلسطينيا أثناء انتظار مساعدات غذائية برفح.. تل أبيب تقرر التهام الضفة بالتصديق على مخطط 22 مستوطنة جديدة
 

- ملتقى الخليج 365 للثقافة والفنون.. محمد سمير ندا: كنا نحفظ خطب
 

- جمال عبد الناصر ونقرأ كتب "هيكل" قبل النوم ويؤكد: الروائى أصدق من المؤرخ

- "التعليم" تعلن أرقام جلوس الثانوية العامة ومقار اللجان الامتحانية
 

- الشركة المتحدة تفوز بجائزة أفضل شركة إنتاج بحفل جوائز قمة الإبداع.. "لام شمسية" يحصد نصيب الأسد من الجوائز "وتقابل حبيب" أفضل مسلسل دراما طويل
 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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