شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد الصعود غدًا والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مصر وبلاد المهجر، بعيد الصعود المجيد، غدًا الخميس 29 مايو 2025، فى أجواء روحانية يغلب عليها الطابع الفرايحى الذى يميز فترة الخماسين المقدسة، الممتدة بين عيد القيامة المجيد وعيد العنصرة.

ويحمل عيد الصعود، أحد الأعياد السيدية الكبرى، فى طياته معانٍ روحية عميقة، إذ تعتبره الكنيسة تمجيدًا إلهيًا للمسيح، وخطوة ضرورية تمهد لحلول الروح القدس على التلاميذ فى عيد العنصرة، كما تشير النصوص الكنسية إلى أن "اختفاء السيد المسيح سابق للحلول"، فى إشارة إلى تحول حضوره من خارجى إلى داخلى بفعل الروح القدس.

وتأتى هذه المناسبة فى قلب فترة "الخماسين المقدسة"، التى تبدأ من عيد القيامة المجيد وتمتد حتى عيد العنصرة، وتمثل خمسين يومًا من الفرح المتواصل فى الطقس الكنسى، حيث تُرفع فيها الصلوات بالألحان الفرايحى، وتُعطل فيها الأصوام، احتفالًا بقيامة المسيح.