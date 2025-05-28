شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تنهى تكليف أحد مديرى المدارس لتقصيره فى إدارة أعمال الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إصدار قرارًا بإنهاء تكليف أحد مديري المدارس، وذلك إثر ثبوت تقصيره الجسيم فى إدارة أعمال الامتحانات وعدم التزامه بالتعليمات المنظمة، وذلك في إطار المتابعة الدقيقة والمستمرة لسير أعمال امتحانات نهاية العام، واتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم بشأن صون قدسية العملية الامتحانية.

وأكد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، في تصريحات له، أن الامتحانات ليست مجرد تقييم، بل واجب وطني وخط أحمر لا يُسمح بتجاوزه، وأنه لا تهاون ولا تساهل مع أي صورة من صور التقاعس أو التلاعب أو المساس بنزاهة الامتحانات.

وقال إن من يفرّط في الانضباط، ويستهين بثقة الدولة والمجتمع، ويُقصّر في حماية حق الطلاب، ليس له مكان بيننا، مضيفًا: "هذه مسؤولية وطن، وأمانة أجيال، ولن نسمح لأحد أن يعبث بها تحت أي ذريعة".

وشدد على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة فورًا ودون تهاون ضد أي مسؤول أو موظف يثبت تقصيره أو محاولته التأثير سلبًا على سير الامتحانات أو الإخلال بواجباته الوظيفية، مؤكدًا أن الامتحانات هي عنوان الدولة فى عين طلابها، والجيزة لن تكون إلا نموذجًا في الانضباط، والشفافية، والعدل.