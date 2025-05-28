شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن تعافى الروائى صنع الله إبراهيم ومغادرته مستشفى معهد ناصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تعافي الروائي الكبير صنع الله إبراهيم، والذي وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعلاجه تقديرا لقيمة وأهمية الثقافة والمثقفين في المجتمع وبناء الإنسان المصري.

وكان الروائي الكبير صنع الله إبراهيم، قد تعرض لأزمة صحية، نقل على إثرها لتلقي العلاج في مستشفى معهد ناصر، بناء على توجيه من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.