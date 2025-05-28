شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء عن تحريك أسعار الكهرباء: لا يتم الزيادة فجأة ونتحرك وفقا للتكلفة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن إيرادات هيئة الأوقاف 3 مليار جنيه سنوياً ، موضحا فيما يتعلق بما أثير حول تحريك أسعار الكهرباء " نتحرك وفقا لقيمة تكلفة الكهرباء ونراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية وموعد إعلان الزيادة يتم إعلانه بشكل معلن للجميع ولا يتم التحريك فجأة ".

وأوضح رئيس الوزراء، أن هناك توجيهات السيد الرئيس للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، وبالتالي سيكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات فى الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي.

وتابع أن توجيهه لوزير الأوقاف بحصر أصول هيئة الأوقاف هو لتعظيم العائد وليس لبيعها لأن مال الوقف هو مال خاص، متابعا أن مصر تستقبل هذا العام 4 سفن للغاز.. وهذا العام سيكون حجم إنتاج الغاز من الحقول المصرية أقل ولكن سيتزايد بحلول شهر سبتمبر

وتابع فى مؤتمر صحفي تعليقا على أزمة البنزين مؤخرا، أن الأزمة ناتجة من أحد الشركات مع المعمل والسيد رئيس الجمهورية وجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين عن هذه الأزمة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه لا يوجد شحنة لحوم تدخل مصر إلا ويتم مراجعتها والتأكد من طريقة الذبح على الشريعة الإسلامية، متابعا أن مصر تستورد 50% من اللحوم.

وعلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ما أثير بشأن " شهادة الحلال " قائلا،" غير منطقي أن يقال أن يتم خلط الألبان بأشياء أخري.. كل ما يدخل مصر من منتجات الألبان له مواصفات قياسية ويتم التأكد من نوع الحيوان الذي يخرج منه".

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، الشعب المصري ، ببدء شهر ذي الحجة، وقرب حلول عيد الأضحى، مشيرا إلي المنتدي المصري الأمريكي، وأهميته خاصة وإنها الزيارة الأولي لرئيسة غرفة التجارة الأمريكية.



وتابع فى مؤتمر صحفي أن رئيسة غرفة التجارة الأمريكية قالت نصاً "سأكون سفيرة لمصر فى الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدا أن الشركات الأمريكية أبدت اهتماما كبيرا للاستثمار فى مصر.