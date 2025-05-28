شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: 3 مليارات جنيه تكلفة مبادرة "الرواد الرقميون" في أول عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو سميح طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تكلفة مبادرة "الرواد الرقميون" في أول عام 3 مليارات جنيه، تتضمن تجهيز المعامل والإقامة، إلى جانب التكلفة السنوية مليار للتدريب.

وفسر طلعت، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، سبب التكلفة الكبيرة لمبادرة "الرواد الرقميون"، قائلا: "البرنامج التدريبي يقام على أحدث أساليب التدريب التقنية بأجهزة كمبيوتر حديثة، لتأدية المهام المطلوبة من المتدربين ويجرى متابعتهم".

وأشار إلى أن كل عناصر المشروع مقامة على أحدث أساليب التدريب التقني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتابع: "الهدف الأول من المبادرة أن تكون شاملة بالفعل، لاسيما وأن هناك اتساع بحجم الصناعة لتدخل كمكون أساسي في كل القطاعات، ما أدى إلى زيادة في عدد الوظائف المطلوبة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل غير مسبوق".

وأكمل: "القطاع لم يعد يقتصر على خريجي هندسة اتصالات أو علوم الحاسبات، وأصبح هناك مستع لكل من يرغب في أن ينضم لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لكن المعيار الأساسي أن يكون المتقدم لديه الرغبة والإرادة وله مسار وظيفي ناجح في القطاع".

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المبادرة مفتوحة لجميع الشباب من الجنسين، من مختلف التخصصات الأكاديمية والمهنية، ومن كافة محافظات مصر، وأن عملية الاختيار ستتم وفقًا لمعايير موضوعية، كما أشار إلى أن الدراسة ستتضمن برامج متعددة، تشمل الدبلوم المكثف، الدبلوم المتخصص، الماجستير المهني، والماجستير الأكاديمي، حيث ستُقدَّم مجانًا بالكامل، بما في ذلك الإقامة والإعاشة والتدريب. وستشمل المناهج الدراسية مجموعة شاملة من المهارات التقنية والشخصية واللغوية والحياتية والقيادية، بالإضافة إلى مهارات العمل الحر (freelancing).