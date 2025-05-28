شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: لن نبيع أصول هيئة الأوقاف والهدف تعظيم العائد والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن توجيهه لوزير الأوقاف بحصر أصول هيئة الأوقاف هو لتعظيم العائد وليس لبيعها لأن مال الوقف هو مال خاص، متابعا أن مصر تستقبل هذا العام 4 سفن للغاز.. وهذا العام سيكون حجم إنتاج الغاز من الحقول المصرية أقل ولكن سيتزايد بحلول شهر سبتمبر.

وتابع فى مؤتمر صحفي تعليقا على أزمة البنزين مؤخرا، أن الأزمة ناتجة من أحد الشركات مع المعمل والسيد رئيس الجمهورية وجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين عن هذه الأزمة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه لا يوجد شحنة لحوم تدخل مصر إلا ويتم مراجعتها والتأكد من طريقة الذبح على الشريعة الإسلامية، متابعا أن مصر تستورد 50% من اللحوم.

وعلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ما أثير بشأن " شهادة الحلال " قائلا،" غير منطقي أن يقال أن يتم خلط الألبان بأشياء أخري.. كل ما يدخل مصر من منتجات الألبان له مواصفات قياسية ويتم التأكد من نوع الحيوان الذي يخرج منه".

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، الشعب المصري ، ببدء شهر ذي الحجة، وقرب حلول عيد الأضحى، مشيرا إلي المنتدي المصري الأمريكي، وأهميته خاصة وإنها الزيارة الأولي لرئيسة غرفة التجارة الأمريكية.

وتابع فى مؤتمر صحفي أن رئيسة غرفة التجارة الأمريكية قالت نصاً "سأكون سفيرة لمصر فى الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدا أن الشركات الأمريكية أبدت اهتماما كبيرا للاستثمار فى مصر.