شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: كل ما يدخل مصر من منتجات الألبان له مواصفات قياسية ويتم مراجعته والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه لا يوجد شحنة لحوم تدخل مصر إلا ويتم مراجعتها والتأكد من طريقة الذبح على الشريعة الإسلامية، متابعا أن مصر تستورد50% من اللحوم.

وعلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ما أثير بشأن " شهادة الحلال " قائلا،" غير منطقي أن يقال أن يتم خلط الألبان بأشياء أخري.. كل ما يدخل مصر من منتجات الألبان له مواصفات قياسية ويتم التأكد من نوع الحيوان الذي يخرج منه".

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، الشعب المصري ، ببدء شهر ذي الحجة، وقرب حلول عيد الأضحى، مشيرا إلي المنتدي المصري الأمريكي، وأهميته خاصة وإنها الزيارة الأولي لرئيسة غرفة التجارة الأمريكية.



وتابع فى مؤتمر صحفي أن رئيسة غرفة التجارة الأمريكية قالت نصاً" سأكون سفيرة لمصر فى الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدا أن الشركات الأمريكية أبدت اهتمام كبير للاستثمار فى مصر