شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: لا يوجد شحنة لحوم تدخل مصر إلا ويتم مراجعتها والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه لا يوجد شحنة لحوم تدخل مصر إلا ويتم مراجعتها والتأكد من طريقة الذبح على الشريعة الإسلامية، متابعا أن مصر تستورد 50% من اللحوم المستهلكة.

وعلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على ما أثير بشأن " شهادة الحلال " قائلا،" غير منطقي أن يقال أن يتم خلط الألبان بأشياء أخري.. كل ما يدخل مصر من منتجات الألبان له مواصفات قياسية ويتم التأكد من نوع الحيوان الذي يخرج منه".

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، الشعب المصري ، ببدء شهر ذي الحجة، وقرب حلول عيد الأضحى، مشيرا إلي المنتدي المصري الأمريكي، وأهميته خاصة وإنها الزيارة الأولي لرئيسة غرفة التجارة الأمريكية.



وتابع فى مؤتمر صحفي أن رئيسة غرفة التجارة الأمريكية قالت نصا: "سأكون سفيرة لمصر فى الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدا أن الشركات الأمريكية أبدت اهتماما كبيرا للاستثمار فى مصر".