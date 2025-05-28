شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يعلن مقتل محمد السنوار ويكشف عدد أسرى الاحتلال الأحياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء مقتل زعيم حركة حماس فى قطاع غزة محمد السنوار، الشقيق الأصغر لزعيم الحركة الراحل يحيى السنوار.

ويعمل السنوار أستاذا للتاريخ الحديث والمعاصر بالجامعة الإسلامية فى غزة، ويأتى هذا بعد أنباء عن استشهاد محمد السنوار شقيق زكريا السنوار، وكذلك شقيق قائد حركة حماس السابق يحيى السنوار.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أنه ما زال هناك 20 رهينة أحياء فى غزة وهناك 28 قد فارقوا الحياة.

واعتبر أن إسرائيل تمكنت من إعادة 197 من المختطفين من غزة، بفضل الضغط العسكرى على حماس

وأضاف "فى الوقت الذى تعمل فيه المعارضة على تشويه سمعتى أعمل بلا كلل لإعادة جميع المختطفين"

وفى سياق آخر، جددت كايا كالاس مفوضة السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبى، الدعوة العاجلة لتقديم المساعدات فورا ودون عوائق فى غزة، ووقف إطلاق نار مستدام وإطلاق سراح الرهائن.

دعت مفوضة السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إلى ضرورة عدم تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدة على دور الأمم المتحدة فى توزيع المساعدات الإنسانية.

أدانت مفوضة السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبى، بشدة عنف المستوطنين المستمر فى الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن الاعتداءات والترهيب وحرق الممتلكات تؤدى لتهجير المجتمعات الفلسطينية.