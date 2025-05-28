شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة حج القرعة تدعو حجاجها لتجنب درجات الحرارة المرتفعة بعرفات والان مع تفاصيل الخبر

دعت بعثة حج القرعة حجاجها إلى تجنب الوقوف فى الشمس يوم وقفة عرفات بسبب درجات الحرارة العالية المتوقعة فى ذلك اليوم.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أصدرت بيانا تضمن بعض التعليمات الاحترازية الهامة التى جاءت استنادًا إلى توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية السعودية بارتفاع درجات الحرارة يوم وقفة عرفات التى توافق يوم التاسع من شهر ذى الحجة 1446هـ أثناء وقوف الحجاج على صعيد عرفات.



وطالبت البعثة الحجاج بأداء صلاتى الظهر والعصر داخل المخيمات، وعدم التوجه إلى مسجد نمرة أو جبل الرحمة خلال ساعات الذروة، تجنبًا للتعرض المباشر لأشعة الشمس.



وشددت بعثة حج القرعة على ضرورة اتخاذ الحجاج الحيطة والحذر من مخاطر الحرارة المرتفعة مع اتباع أساليب الوقاية من الإجهاد الحراري.



وأكدت البعثة على الحجاج، بضرورة الإكثار من شرب المياه المبردة بانتظام، إضافة إلى استخدام المظلات الواقية التى تم توزيعها عليهم أثناء التحرك داخل المشاعر، خاصة فى فترات الظهيرة.